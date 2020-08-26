В Армении подтвержден 131 новый случай COVID-19: выздоровели 251 человек, скончались 3

В Армении по состоянию на 26 августа всего подтверждено 43 067 случаев COVID-19, 36 726 из которых выздоровели.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 5 216 пациентов. За последние сутки проведено 1 696 тестов, а в общем счете 198 569.

Таким образом, выявлено 131 новых случаев заражения, 251 больных выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 861 летальных исходов (увеличились на 3).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончавшиеся пациенты были мужчины 63 и 79 лет и женщина 58 лет. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 4 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 264.

Правительство Армении решило продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 12 августа 2020 года еще на 30 дней, с 17:00 12 августа до 17:00 11 сентября 2020 года включительно.

Лилит Демурян