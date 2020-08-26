По предварительным данным, состояние одного из пострадавших в результате взрыва крайне тяжелое

Граждане, пострадавшие в результате взрыва, произошедшего в административном районе Канакер-Зейтун по адресу улица Райниса 3, проходят обследование в больнице № 1 “Гераци”.

Арменпресс об этом сообщила руководитель аппарата Ереванского государственного медицинского университета Шушан Даниелян.

“На данный момент они проходят обследование. Пострадали одна женщина и один мужчина”, - представила Шушан Даниелян. Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян на своей странице в Facebook написала, что у женщины, по предварительным данным, есть переломы бедер и носа, ссадины на лице и теле.

“Врачи оценивают состояние ее здоровья как средней тяжести. Пострадавший мужчина имеет ожоги тела и конечностей, он находится в реанимации, подключен к аппарату искусственного дыхания. По оценке врачей, состояние его здоровья крайне тяжелое”, - отметила Алина Никогосян и добавила, что после комплексного обследования будет предоставлена дополнительная информация.

Мэр Еревана Айк Марутян сообщил, что он соответствующим подразделениям мэрии поручил обеспечить жителей, пострадавших от взрыва, временными жилищами.

“Специалисты изучат вопрос сейсмостойкости частично разрушенного здания, вопрос дальнейшего восстановления здания будет решен на основе их заключения. После завершения поисковых работ и расследования территория будет очищена”, - сообщил Марутян.

В Национальный центр кризисного управления 26 августа в 07:18 поступил сигнал о взрыве, произошедшем, по адресу улица Райниса 3. Взрыв произошел в результате утечки газа

На место происшествия выехали премьер-министр Армении Никол Пашинян и министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян.