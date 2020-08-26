В Ереване произошел взрыв: на место происшествия выехали премьер-министр и министр по ЧС

Вследствие взрыва, произошедшего в результате утечки газа, частично обрушилось здание, находящееся по адресу улица Райниса 3.

Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Сигнал тревоги в Национальный центр кризисного управления поступил в 07:18 26 августа.

На место происшествия выехали пять боевых расчетов пожарно-спасательных отрядов спасательного управления СС МЧС Еревана, одна автолестница, две спасательные группы центра по осуществлению спасательных работ особого назначения Управления спасательных сил, дежурные группы Национального центра кризисного управления, отдела организации работ по тушению пожаров и спасательных работ и инструктор отдела психологической помощи.

На месте происшествия находятся премьер-министр Армении Никол Пашинян и министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян.

По предварительным данным, из-под завалов извлечены двое граждан, осуществлена эвакуация 21 гражданина.