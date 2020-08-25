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Председатель НС Армении направил соболезнования спикеру парламента Грузии

Председатель НС Армении направил соболезнования спикеру парламента Грузии

Председатель Национального Собрания Республики Армения Арарат Мирзоян направил спикеру парламента Грузии Арчилу Талаквадзе телеграмму соболезнования.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью Национального Собрания Армении, в послании Арарата Мирзояна говорится:

«Ваше Превосходительство,

С глубокой скорбью узнал о гибели и ранении людей в результате ДТП с участием микроавтобуса возле села Шатили, и выражаю свои соболезнования и поддержку Вам и нашему дружественному грузинскому народу.

Разделяя это страшное горе, желаю семьям погибших терпения и стойкости духа, а раненым - скорейшего выздоровления».


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