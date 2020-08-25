Председатель НС Армении направил соболезнования спикеру парламента Грузии
19:35, 25 Август, 2020
Председатель Национального Собрания Республики Армения Арарат Мирзоян направил спикеру парламента Грузии Арчилу Талаквадзе телеграмму соболезнования.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью Национального Собрания Армении, в послании Арарата Мирзояна говорится:
«Ваше Превосходительство,
С глубокой скорбью узнал о гибели и ранении людей в результате ДТП с участием микроавтобуса возле села Шатили, и выражаю свои соболезнования и поддержку Вам и нашему дружественному грузинскому народу.
Разделяя это страшное горе, желаю семьям погибших терпения и стойкости духа, а раненым - скорейшего выздоровления».
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