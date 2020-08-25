Бельгия проинформировала о завершении внутренних процедур по ратификации Соглашения Армения-ЕС

Бельгия 24 августа уведомила ЕС и генеральный секретариат Европейского совета о завершении внутренних процедур, необходимых для ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС. Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальная страница посольства Армении в Бельгии в Facebook.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе. Национальное Собрание Армении ратифицировало соглашение 11 апреля 2018 года.