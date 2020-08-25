Пресс-секретарь Тимошенко рассказала, что состояние политика остается тяжелым

Состояние здоровья лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, у которой подтвержден коронавирус, остается тяжелым. Как передает Арменпресс, об этом корреспонденту ТАСС во вторник сообщила ее пресс-секретарь Марина Сорока.

"Состояние Юлии Владимировны пока без изменений, остается тяжелым. Со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения COVID-19", - сказала она.

По данным ряда украинских СМИ, которые ссылаются на источники, знакомые с ситуацией, врачи подключили Тимошенко к аппарату искусственной вентиляции легких, у нее держится высокая температура. У дочери Тимошенко Евгении и ее зятя Артура Чечеткина болезнь проходит в легкой форме. О том, что у Тимошенко и членов ее семьи выявлен коронавирус, стало известно в минувшее воскресенье.

Украинские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 1 658 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 108 415. С начала пандемии на Украине умерли 2 318 человек, заразившихся коронавирусом, выздоровели 52 870 пациентов.