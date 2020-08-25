Рейсы из Риги в Ереван возобновятся в мае 2021 года: посол Армении в Латвии

Латвийская авиакомпания “Air Baltic” в мае 2021 года возобновит полеты из Риги в Ереван. Как передает «Арменпресс», об этом посол Армении в Латвии Тигран Мкртчян сказал в беседе с “Neatkarīgā”, отвечая на вопросы об армяно-латвийских отношениях, армянской диаспоре, коронавирусе и на другие темы.

- 22 августа мы отмечаем 28-летие установления дипломатических отношений между Латвией и Арменией. Латвия признала независимость Армении 8 января 1992 года, однако, дипломатические отношения между Латвией и Арменией были установлены 22 августа 1992 года. Как получилось, что установление дипломатических отношений закончилось после распада Советского Союза?

- В основном, это зависело не только от правительств Латвии и Армении. Армения приняла Декларацию о независимости еще 23 августа 1990 года, но референдум о Независимости Армении был проведен 21 сентября 1991 года. Хочу напомнить, что Первая Республика Армения была провозглашена в 1918 году, и как независимое государство просуществовало до 1920 года. Следовательно, можем сказать, что в 1991 году государственность Армении была восстановлена.

Что касается установления дипломатических отношений между двумя государствами, то существует протокол, который необходимо соблюдать. Должны быть организованы встречи министров иностранных дел и т. д. Установление дипломатических отношений со многими государствами продолжалось до первой половины 90-х годов. Следует также учитывать и тот факт, что период после распада Советского Союза для Армении был нелегким.

- Я помню эти времена. Зимой 1991 - 1992 гг., Армения жила в условиях энергетической блокады.

- Да. Это были очень трудные и сложные времена, которые продлились до 1994 года. В Нагорном Карабахе шла война. Граница с Турцией была закрыта. Вся ситуация была очень сложной. Военные действия шли не только в Карабахе, но и на границах Армении и Азербайджана. В то время во многих местах, по которым проходил газопровод из Грузии в Армению, происходили диверсионные действия. Это были очень трудные времена. Я тогда ходил в школу. Мы получали электричество лишь на считанные часы, и это было единственным временем для приготовления пищи, так как газа вообще не было. Я выполнял свою домашнюю работу под светом керосиновой лампы.

Полный текст интервью посла Тиграна Мкртчяна на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу: https://armenpress.am/arm/news/1025817.html