Мнацаканян выразил соболезнование своему грузинскому коллеге в связи с ДТП в Душете
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт МИД Армении.
В ходе телефонной беседы министр Мнацаканян выразил соболезнование министру Залкалиани в связи с трагической автокатастрофой, произошедшей в Душетском районе, также и членам семей погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления.
Министры иностранных дел коснулись и ряда вопросов двусторонней повестки дня, отметив важность последовательных усилий по дальнейшему укреплению многоотраслевого сотрудничества.
Министры Мнацаканян и Залкалиани обменялись мнениями вокруг шагов по предотвращению распространения COVID-19 и его социально-экономических последствий.
В ходе телефонной беседы министр иностранных дел Армении отметил важность шагов, направленных на сохранение регионального мира, стабильности и безопасности и взаимодействия в этом направлении.
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