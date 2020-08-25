Мнацаканян выразил соболезнование своему грузинскому коллеге в связи с ДТП в Душете

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт МИД Армении.

В ходе телефонной беседы министр Мнацаканян выразил соболезнование министру Залкалиани в связи с трагической автокатастрофой, произошедшей в Душетском районе, также и членам семей погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Министры иностранных дел коснулись и ряда вопросов двусторонней повестки дня, отметив важность последовательных усилий по дальнейшему укреплению многоотраслевого сотрудничества.

Министры Мнацаканян и Залкалиани обменялись мнениями вокруг шагов по предотвращению распространения COVID-19 и его социально-экономических последствий.

В ходе телефонной беседы министр иностранных дел Армении отметил важность шагов, направленных на сохранение регионального мира, стабильности и безопасности и взаимодействия в этом направлении.