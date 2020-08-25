В Совете попечителей ЕГУ новый председатель и секретарь

На заседании Совета попечителей ЕГУ председателем был избран Геворк Мурадян, а секретарем - Микаэл Малхасян.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь ЕГУ Геворг Эмин-Терян.

25 августа состоялось первое заседание Совета попечителей ЕГУ в новом составе, в повестке которого были три вопроса.

Первый вопрос повестки первого заседания Совета попечителей в новом составе - избрание председателя Совета попечителей Фонда “Ереванский государственный университет”, второй -секретаря.

В ходе третьего вопроса повестки дня Совет попечителей обсудил процессы конкурсов на должности ректора Фонда “Ереванский государственный университет” и директора Иджеванского филиала Фонда “Ереванский государственный университет”.

СМИ не было позволено освещать заседание Совета попечителей, представив в качестве обоснования решение коменданта, что в закрытом помещении не может находиться более 40 человек.

После заседания замминистра МСБ Жанна Андреасян в беседе с журналистами сказала, что они не запрещали освещения Совета журналистами.

“Учитывая действующее в стране чрезвычайное положение, журналистам было предложено два варианта - установить камеры в зале и обеспечить прямую трансляцию или посредством какого-либо СМИ сделать это и предоставить другим, если это возможно технически. Мы получили ответ, что предложения неприемлемы. Пресс-служба ЕГУ полностью записала заседание, все это будет доступно на сайте университета”, - отметила Андреасян.

Замминистра сообщила, что Совет попечителей ЕГУ для развития вуза готов приложить все усилия.

Лилит Демурян