Показом фильмов под открытым небом началась ереванская программа фестиваля “Фреско”

В Ереване на перекрестке улиц Абовяна и Саят-Новы на территории, прилегающей к церкви Катогике и к церкви Св. Анны 24 августа началась ереванская программа VII Международного фестиваля современного искусства и духовных фильмов “Фреско”.

Как передает «Арменпресс», показ фильмов на открытом воздухе будет проходить до 1 сентября с 19:00 до 23:00.

По словам организаторов, несмотря на то, что число желающих смотреть фильмы довольно много, на территории установлены стулья для 40 зрителей.

“С учетом нового решения коменданта в сфере культуры, что на открытых площадках можно проводить мероприятия, том числе и театрально-концертные мероприятия и кинопоказы, мы решили фестиваль провести и в этом году. В этом году из представленных свыше 3 000 заявок из 85 стран было отобрано 63 фильма из 23 стран. Некоторые мероприятия будут проведены на онлайн-площадке, в ближайшие дни будут просмотры и обсуждения фильмов под открытым небом, концертные программы и онлайн встречи”, - отметила художественный руководитель фестиваля Анна Карапетян.

Перед просмотром присутствующим будут измерять температуру, обязательны маски и сохранение социального расстояния.

Цель фестиваля - посредством духовного и культурного диалога способствовать распространению гуманитарных ценностей. Торжественная церемония открытия “Фреско” состоялась в приграничном городе Берд с концертом под открытым небом танцевального ансамбля “Берд”, после концерта последовал просмотр фильма.

В ходе фестиваля состоятся и долгожданные концерты. 28 августа - сольный концерт Государственного ансамбля танца Армении, 29 августа - юбилейный концерт, посвященный 70-летию Рубена Ахвердяна, 30 августа выступят Дживан Гаспарян и его друзья.

Фестиваль проводится с благословения и при содействии Первопрестольного Святого Эчмиадзина, при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении и при содействии Армянского фонда “Круглый стол”.