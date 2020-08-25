Times: Великобритания планирует отказаться от танков

Великобритания рассматривает возможность отказаться от танков в рамках предложения по модернизации вооруженных сил. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Times.

По данным газеты, правительство страны изучает такую возможность из-за роста стоимости модернизации танков Challenger 2 и боевых машин пехоты Warrior британских вооруженных сил, которые в прошлом году были признаны устаревшими. В Минобороны Великобритании полагают, что меняющийся характер ведения войны требует больших инвестиций в кибервооружение, космос и другие передовые технологии, пишет издание.

Сообщается, что обсуждение отказа от танков — часть обзора правительства, связанного с вопросами внешней политики, обороны и безопасности, который должен завершиться в ноябре.

"При том, что остается возможность модернизировать Challenger 2 или купить у Германии танк Leopard 2, Великобритания уже выясняет мнение партнеров по НАТО по предложению об отказе от тяжелой бронетехники и пересмотре своего военного вклада в альянс", — пишет газета.

В соответствии с новым предложением Великобритания сосредоточится на лидерстве в штурмовой авиации и предложит своим союзникам 50 вертолетов Apache, а также тяжелые вертолеты-заправщики и вертолеты-разведчики.