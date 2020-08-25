Президент Арцаха уволил главу Кашатагского района за злоупотребление служебным положением

Президент Арцаха Араик Арутюнян за злоупотребление служебным положением уволил руководителя администрации Кашатагского района Артема Сарибекяна.

Как передает «Арменпресс», об этом Арутюнян написал на своей странице в Facebook.

“Сегодня я утвердил решение правительства об увольнении руководителя администрации Кашатагского района Артема Сарибекяна, причина - злоупотребление служебным положением. Он, не следуя моему призыву, принял на работу в аппарат администрации своего сына. Я вновь обращаюсь к высокопоставленным государственным чиновникам. В вопросе выполнения всех своих поручений я буду последовательным, а ваша задача заключается в добросовестной службе Родине”, - написал Арутюнян.

Президент отметил, что в противном случае они не смогут вместе работать.