В Армении в настоящее время насчитывается около 1 500 особей безоаровых козлов

В настоящее время в Республике Армения численность безоаровых козлов в пределах 1 000 - 1 500 особей.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал министр окружающей среды Армении Романос Петросян. Он разместил фотографию безоаровых козлов в Хосровском лесу.

“Вид этих козлов был внесен в Красную книгу СССР. В 1996 г. был зарегистрирован в Красном списке МСОП с охранным статусом “уязвимый” (Vulnerable). Ареал безоаровых козлов включает Севанский хребет, хребет Гегама (Заповедник “Хосровский лес”), горные хребыт Гарни, Урци, Вардениса, Вайоц Дзора, Зангезура, Баргушата, Мегри и ущелье Нораванка. Изолированные группы сохранились и на склонах горы Хуступ, в Воротанском ущелье и в верхней части долины реки Арпа. На Памбакском хребте и на Арагаце вид полностью исчез”, - записал министр.

Петросян отметил, что многие виды животного мира в Армении находятся под угрозой, они зарегистрированы в международных и в армянских Красных книгах.

Министр призвал общественные охотничьи организации Армении и всех граждан, любящих охоту, проявлять сознательное поведение и внести свой вклад в дело сохранения и восстановления биоразнообразия региона.