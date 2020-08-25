Над посольством Грузии в Армении, в память о погибших в ДТП, произошедшем на автодороге Шатили, приспущен государственный флаг Грузии. Об этом «Арменпресс» стало известно из сообщения, размещенного на странице посольства Грузии в Армении в Facebook. В Грузии 25 августа объявлен днем траура.

23 августа пассажирский микроавтобус возле высокогорного села Шатили (муниципалитет Душети, район Мцхета-Мтианети) упал в пропасть с высоты около 80 метров. В результате аварии погибли 17 человек, 3 пассажиров госпитализированы, они в тяжелом состоянии.

Президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр Никол Пашинян в связи с трагической автокатастрофой на дороге Шатил направили телеграммы соболезнования.