Джокович вышел в третий круг “Мастерса” в Нью-Йорке

Первая ракетка мира серб Новак Джокович продолжает успешные выступления на турнире в Нью-Йорке.

Как передает «Арменпресс», турнир “Мастерс” в Цинциннати в этом году проходит в Нью-Йорке. Во втором круге мужского одиночного разряда Джокович встречался с представителем Литвы Ричардсом Баранкисом. В матче, длившемся 1 час 42 минуты, Джокович победил в двух сетах со счетом 7:6, 6:4. Следующим соперником сербского теннисиста будет американец Теннис Сандгрен.

Этот турнир должен был состояться в американском городе Цинциннати, однако из-за эпидемиологической ситуации он был перенесен в Нью-Йорк.

Подготовила Варвара Айрапетян