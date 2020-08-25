В Армении подтверждено 111 новых случаев COVID-19: выздоровели 426 человек, скончались 4

В Армении по состоянию на 25 августа всего подтверждено 42 936 случаев COVID-19, 36 475 из которых выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 5 343 пациента. За последние сутки проведено 1 299 тестов, а в общем счете 196 873.

Таким образом, выявлено 111 новых случаев заражения, 426 больных выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 858 летальных исходов (увеличились на 4).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончавшиеся пациенты были мужчины 65 и 70 лет и женщины 61 и 67 лет. Они имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 4 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 260.

Правительство Армении решило продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 12 августа 2020 года еще на 30 дней, с 17:00 12 августа до 17:00 11 сентября 2020 года включительно.

Лилит Демурян