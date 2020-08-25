На прибрежной полосе озера Севан начался демонтаж установленных без разрешений павильонов
На прибрежной территории озера Севан начался демонтаж павильонов, установленных без разрешений.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального парка “Севан” в Facebook.
Во время визита министра окружающей среды Романоса Петросяна в национальный парк “Севан” был выявлен случай незаконной застройки прибрежного участка. В центральной части Севанского полуострова, от асфальтированной дороги, ведущей к бывшему причалу, на левом берегу озера землепользователь самовольно установил открытое кафе-павильон с металлическими конструкциями.
“Министр распорядился проверить наличие соответствующих строительных документов и скорейшего решения вопроса правонарушений, и в кратчайшие сроки освободить прибрежную часть от незаконных строений. На данный момент демонтаж павильона, установленного без разрешения, находится в процессе”, - говорится в сообщении парка.
Руководство Национального парка “Севан” напоминает, что в деле обеспечения охраны водных ресурсов, животного и растительного мира, целостности экологических подсистем озера Севан и его водного бассейна чрезвычайно важен надлежащий контроль за хозяйствами на прибрежных участках и демонтаж незаконных построек.
“Проверки и наблюдения будут носить периодический характер, строения и павильоны, установленные без разрешений, будут демонтированы в установленном законом порядке. Сохраним наше национальное богатство”, - говорится в сообщении парка.
С 13 августа по поручению министра окружающей среды Романоса Петросяна на прибрежной территории озера Севан начался процесс демонтажа строений, установленных без разрешений.
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