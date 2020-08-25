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Клубы могут запретить футболистам выступать за национальные команды

Клубы могут запретить футболистам выступать за национальные команды

Международная федерация футбола ФИФА временно разрешила клубам запрещать футболистам выступать за национальные команды.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба ФИФА. Новая процедура для клубов предусмотрена для сентябрьских матчей. Клуб может запретить футболисту выступать в составе сборной своей страны, если в данной стране или в городе установлен 5-дневный карантин или запрет на въезд и выезд.

5-го сентября в рамках квалификационного раунда Лиги наций сборная Армении на выезде сыграет с Северной Македонией, а 8-го сентября в Ереване сыграет с Эстонией.

Подготовила Варвара Айрапетян


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