Клубы могут запретить футболистам выступать за национальные команды

Международная федерация футбола ФИФА временно разрешила клубам запрещать футболистам выступать за национальные команды.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба ФИФА. Новая процедура для клубов предусмотрена для сентябрьских матчей. Клуб может запретить футболисту выступать в составе сборной своей страны, если в данной стране или в городе установлен 5-дневный карантин или запрет на въезд и выезд.

5-го сентября в рамках квалификационного раунда Лиги наций сборная Армении на выезде сыграет с Северной Македонией, а 8-го сентября в Ереване сыграет с Эстонией.

Подготовила Варвара Айрапетян