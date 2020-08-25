Андреа Пирло провел первую тренировку в “Ювентусе”

Многократный чемпион итальянской Серии “А” туринский “Ювентус” провел первую тренировку под руководством новоназначенного главного тренера команды Андреа Пирло.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба клуба. Пирло после тренировки назвал ее замечательной.

Ранее стало известно, что в тренерский штаб Андреа Пирло вошли 13 специалистов. Пирло будут помогать Роберто Баронио, Антонио Гальярди. хорват Игорь Тудор и ряд других специалистов.

Контракт 41-летнего Андреа Пирло с туринским клубом подписан до 2022 года. На днях Пирло взял обязанности главного тренера и “Ювентуса” до 23 лет. Футбольную карьеру Андреа Пирло начал в 1994 году, играя в ряде итальянских клубов, в том числе и в “Ювентусе”, с которым принял участие в 119 матчах.

Подготовила Варвара Айрапетян