Германия призвала Россию к прозрачному расследованию отравления Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель и глава министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас в совместном заявлении призвали Россию к прозрачному расследованию обстоятельств ухудшения здоровья Алексея Навального. Заявление немецкие политики сделали 24 августа. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на kp.ru, документ распространила в понедельник пресс-служба кабинета министров ФРГ.

Меркель подчеркнула, что виновные в деле Навального должны быть выявлены и привлечены к ответственности.

“По заявлению врачей из Берлина, исследования указывают на отравление Алексея Навального. Принимая во внимание заметную роль Навального среди политической оппозиции в России, власти страны должны до последней детали и на основе полной прозрачности расследовать это преступление”, - говорится в заявлении.

Врачи клиники Charite в Берлине сегодня заявили, что результаты обследования Навального говорят о его отравлении. Состояние здоровья российского блогера вызывает некоторые опасения, он до сих пор остается в искусственной коме, однако острой угрозы для жизни нет. При этом врачи сказали, что последствия болезни Навального остаются неясными, они могут быть долгосрочными.