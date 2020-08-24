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Министр сейчас на работе: пресс-секретарь прокомментировала слухи об отставке Арсена Торосяна

Министр сейчас на работе: пресс-секретарь прокомментировала слухи об отставке Арсена Торосяна

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сейчас на работе, а в министерстве продолжается нормальный рабочий процесс. Об этом в беседе с Арменпресс сообщила пресс-секретарь министра Алина Никогосян, отвечая на слухи об отставке Торосяна.

Коснувшись вопроса о том, почему министр закрыл свою официальную страницу в Facebook, Никогосян сказала, что не комментирует этот вопрос.

В интернете муссируются слухи о том, что министр здравоохранения Арсен Торосян подал в отставку. Слухи появились после того, как министр деактивировал свою официальную страницу в Facebook.


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