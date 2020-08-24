Никол Пашинян направил поздравительное послание Володимиру Зеленскому

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по случаю Дня независимости страны направил поздравительное послание президенту Украины Володимиру Зеленскому. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра, в послании говорится:

“Уважаемый господин Зеленский!

Горячо поздравляю Вас по случаю национального праздника Украины - Дня независимости.

Уверен, благодаря совместным усилиям нам удастся обогатить повестку двусторонних армяно-украинских отношений и придать новый импульс дружественным отношениям, основанным на принципах взаимного уважения и доверия.

Уважаемый господин Зеленский! Я желаю Вам, крепкого здоровья и всех благ, а дружественному народу Украины - мира и благополучия”.