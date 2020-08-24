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При экспорте некоторых медицинских товаров разрешение центрального аппарата КГД уже не требуется

При экспорте некоторых медицинских товаров разрешение центрального аппарата КГД уже не требуется

Комитет государственных доходов сообщает, что при вывозе из Армении товаров, подлежащих использованию в медицинских целях, в результате признания решения комендатуры N31 от 3 апреля 2020 г. утратившим силу, для совершения таможенных операций уже не требуется специальное разрешение центрального аппарата КГД Армении.

“Одновременно сообщаем, что продолжает действовать пункт 1.10 решения № 30 Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 г., согласно которому вывоз с таможенной территории ЕАЭС группы товаров медицинского назначения запрещен и (или) ограничен до  30 сентября 2020 года включительно”, - передает «Арменпресс» сообщение КГД.

Отныне усиленный контроль таможенных органов осуществляется только при вывозе товаров из перечня, утвержденного вышеуказанным решением Евразийской экономической комиссии.


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