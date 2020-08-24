При экспорте некоторых медицинских товаров разрешение центрального аппарата КГД уже не требуется

Комитет государственных доходов сообщает, что при вывозе из Армении товаров, подлежащих использованию в медицинских целях, в результате признания решения комендатуры N31 от 3 апреля 2020 г. утратившим силу, для совершения таможенных операций уже не требуется специальное разрешение центрального аппарата КГД Армении.

“Одновременно сообщаем, что продолжает действовать пункт 1.10 решения № 30 Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 г., согласно которому вывоз с таможенной территории ЕАЭС группы товаров медицинского назначения запрещен и (или) ограничен до 30 сентября 2020 года включительно”, - передает «Арменпресс» сообщение КГД.

Отныне усиленный контроль таможенных органов осуществляется только при вывозе товаров из перечня, утвержденного вышеуказанным решением Евразийской экономической комиссии.