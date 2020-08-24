Бали закроют для иностранных туристов до конца года

Курортный индонезийский остров Бали останется закрытым для иностранных туристов до конца 2020 года на фоне ситуации с коронавирусом. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Jakarta Post.

Ранее предполагалось, что остров откроется для иностранного туризма 11 сентября.

"Правительство (Индонезии) по-прежнему запрещает населению путешествовать за границу, по крайней мере до конца 2020 года. В соответствии с данной политикой мы также не можем открыть ворота для иностранных туристов до конца 2020 года, так как ситуация в Индонезии, включая Бали, еще не достаточно безопасна", - приводит издание слова губернатора Бали Вайана Костера.

"Нам нужно быть осторожными, мы не можем спешить. Остров Бали в попытке восстановить туризм не должен потерпеть неудачу, так как это плохо скажется на имидже Индонезии", - добавил он. В настоящее время местные власти планируют уделить основное внимание привлечению местных туристов.

Как пишет издание, остров Бали серьезно пострадал в экономическом плане из-за пандемии коронавируса. По меньшей мере 2667 человек, занятых в туристическом секторе, лишились работы, еще более 73 тысяч были вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска.