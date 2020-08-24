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Бали закроют для иностранных туристов до конца года

Бали закроют для иностранных туристов до конца года

Курортный индонезийский остров Бали останется закрытым для иностранных туристов до конца 2020 года на фоне ситуации с коронавирусом. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Jakarta Post.

Ранее предполагалось, что остров откроется для иностранного туризма 11 сентября.

"Правительство (Индонезии) по-прежнему запрещает населению путешествовать за границу, по крайней мере до конца 2020 года. В соответствии с данной политикой мы также не можем открыть ворота для иностранных туристов до конца 2020 года, так как ситуация в Индонезии, включая Бали, еще не достаточно безопасна", - приводит издание слова губернатора Бали Вайана Костера.

"Нам нужно быть осторожными, мы не можем спешить. Остров Бали в попытке восстановить туризм не должен потерпеть неудачу, так как это плохо скажется на имидже Индонезии", - добавил он. В настоящее время местные власти планируют уделить основное внимание привлечению местных туристов.

Как пишет издание, остров Бали серьезно пострадал в экономическом плане из-за пандемии коронавируса. По меньшей мере 2667 человек, занятых в туристическом секторе, лишились работы, еще более 73 тысяч были вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска.


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