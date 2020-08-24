Уголовное дело в отношении Артура Даниеляна передано судье Армине Меликсетян

Уголовное дело в отношении соучредителя инициативы “Адеквад” Артура Даниеляна передано судье суда города Еревана Армине Меликсетян.

Об этом «Арменпресс» узнал из судебной информационной системы “Даталекс”. Дата судебного заседания пока неизвестна.

Согласно обвинительному заключению, Артуру Даниеляну предъявлено обвинение в том, что он умышленно грубо нарушив общественный порядок и проявив откровенно неуважительное отношение к заместителю председателя НС Армении Алену Симоняну, совершил хулиганство, сопровождавшееся применением насилия.