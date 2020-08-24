Офис МККК в Армении ответил на вопрос о поисках заблудившегося армянского офицера

Ереванский офис Международного комитета Красного креста (МККК) проведет соответствующие действия по делу заблудившегося офицера Гургена Алавердяна, когда получит соответствующее подтверждение. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала ответственная за коммуникационные программы Армянского офиса Международного комитета Красного креста Зара Аматуни. “В случае получения подтверждения по делу офицера Гургена Алавердяна будут проведены все соответствующие процедуры”, - сказала Аматуни.

Получение подтверждения со стороны властей Армении и Азербайджана является процедурной необходимостью, после чего ереванский офис Международного комитета Красного креста может перейти к осуществлению других действий, предусмотренных процедурой.

Информация о том, что армянский офицер оказался в Азербайджане, пока официально не подтверждена, хотя об этом без упоминания официального источника сообщали азербайджанские СМИ.

Министерство обороны Армении заявило, что офицер Гурген Алавердян 22 августа около 19:30 при проведении проверки боевой позиции заблудился вследствие неблагоприятных погодных условий. Проводятся поисковые работы. МО Армении сообщение о диверсии, распространенное МО Азербайджана, согласно которому заблудившийся человек представляется как диверсант, считает дезинформацией.

Норайр Шогикян