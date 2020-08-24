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На Крите прогремел взрыв на пассажирском судне

На Крите прогремел взрыв на пассажирском судне

Взрыв произошел на пассажирском судне Blue Star Horizon в порту Ираклиона на Крите в понедельник утром, четверо ранены. Как передает Арменпресс, об этом сообщает местное издание cretapost.gr.

По первым данным, авария произошла в машинном отделении судна, причины пока не выяснены. По предварительным оценкам, взорвался паровой котел.

К месту происшествия прибыли две машины скорой помощи. Из четырех пострадавших один серьезно ранен. Раненых перевозят в университетскую больницу Ираклиона.

Пассажирское судно обычно курсирует по маршруту Ираклион - Пирей. В момент ЧП на борту не было пассажиров.

 


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