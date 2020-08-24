Перенесены два матча с участием “Лори”

Матчи Премьер-лиги чемпионата Армении с участием Ванадзорского футбольного клуба “Лори” были отложены. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила ФФА.

Учитывая письмо общественной организации “Ванадзорская футбольная академия”, отправленное ФФА 22-го августа, и руководствуясь 5-м пунктом статьи 4 указателя по предотвращению распространения эпидемии при проведении профессиональных футбольных соревнований ФФА, предусматривающего, что в случае обнаружения инфекции у 3-х и более футболистов команды (только по результатам теста PCR), матч данной команды должен быть отложен, отдел по организации и проведению соревнований ФФА решил отложить матчи 2-го тура Премьер-лиги Армении VBET “ФК Лори” - “Ван "и 3-го тура “Гандзасар-Капан” - “ФК Лори”.

Подготовила Варвара Айрапетян