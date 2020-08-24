CNF предоставил государственному заповеднику “Хосровский лес” около 87 000 евро

Фонд природы Кавказа (CNF) государственному заповеднику “Хосровский лес” сделал перевод, уже второй в 2020 году. Ассигнования составили около 87 000 евро. Для этой охраняемой территории CNF в начале года выделила первое финансирование, которое составило около 93 000 евро.

Как сообщили «Арменпресс» в Фонде природы Кавказа, в ближайшее время намечены и очередные переводы другим 3 ГНКО, входящим в состав Министерства окружающей среды Армении -Биосферному комплексу “Зангезур”, Национальным паркам “Дилижан” и “Озеро Арпи”.

CNF для повышения эффективности управления особо охраняемых территорий продолжает софинансирование их текущих расходов.