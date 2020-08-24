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CNF предоставил государственному заповеднику “Хосровский лес” около 87 000 евро

CNF предоставил государственному заповеднику “Хосровский лес” около 87 000 евро

Фонд природы Кавказа (CNF) государственному заповеднику “Хосровский лес” сделал перевод, уже второй в 2020 году. Ассигнования составили около 87 000 евро. Для этой охраняемой территории CNF в начале года выделила первое финансирование, которое составило около 93 000 евро.

Как сообщили «Арменпресс» в Фонде природы Кавказа, в ближайшее время намечены и очередные переводы другим 3 ГНКО, входящим в состав Министерства окружающей среды Армении -Биосферному комплексу “Зангезур”, Национальным паркам “Дилижан” и “Озеро Арпи”.

 CNF для повышения эффективности управления особо охраняемых территорий продолжает софинансирование их текущих расходов.


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