Раскопки в Лернакерте показали, что датировка территории относится к раннему бронзовому веку

Экспедиция Института археологии и этнографии НАН Армении и Центра арменоведческих исследований Ширака завершила раскопки в Лернакерте, запланированные на этот год. Начался этап изучения и разработки находок. Как сообщает «Арменпресс», находки, обнаруженные в ходе раскопок, начавшихся еще в прошлом году, дают определенное представление о быте и традициях данного периода. В течение двух лет, пока велись раскопки, археологи успели выяснить, что территория Лернакерта была обитаема с раннего бронзового века.

Были открыты несколько археологических пластов, которые свидетельствуют о том, что территория Лернакерта была заселена с очень древних времен.

“Об этом можно говорить по данным прошлогодних раскопок, так как данные этого года все еще находятся на стадии разработки”, - рассказывает руководитель экспедиции Беник Варданян.

В центре внимания экспедиции находится Верхняя крепость. В прошлом году было открыто строение 5-3 веков до н. э., раскопки которого завершились в этом году. В центре скалы было углубление, в котором измельчали и перерабатывали зерно. Оно относится к последнему этапу заселения крепости. Однако, она была построена в конце бронзового века, в 14 - 13 веках.

“Об этом свидетельствуют находки, найденные в крепости и в местах захоронений. Данные синхронны, что является исключительной реальностью”, - рассказывает руководитель экспедиции, отмечая, что основным материалом, обнаруженным в крепостях, являются керамические предметы, инструменты из обсидиана и камня.

Верхняя крепость, согласно раскопкам, имеет два этапа заселения. Первый, ранний этап относится к 3 тысячелетию, а второй к раннему железному веку. Интересно и то, что раскопанный на территории мавзолей поздней бронзовой эры был на населенном месте.

В Лернакерте до 2019 года раскопок не проводилось. Для разъяснения того или иного научного вопроса здесь проводилось маломерное разведывательное бурение. Экспедиция 2019 года состояла из научных сотрудников Института социально-антропологических исследований Макса Планка в земле Саксония-Анхальт и Института археологии и этнографии НАН Армении. В 2020 году раскопки проводились на средства частного исследовательского гранта НАН Армении.

Члены экспедиции надеются, что в следующем году раскопки будут продолжены.

Арменуи Мхоян