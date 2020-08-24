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Самая старая армянская церковь Болгарии отмечает свое 400-летие

Самая старая армянская церковь Болгарии отмечает свое 400-летие

Армянской церкви Сурб Аствацацин болгарского города Силистра 400 лет.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Болгарское информационное агентство.

Считается, что Сурб Аствацацин - самая старая армянская церковь Болгарии. При реставрационных работах церкви, проведенных несколько лет назад, была обнаружена каменная плитка, указывающая дату ее строительства.

Церковь имеет купол с уникальными фресками. Они, по мнению исследователей, являются редкой особенностью армянских церквей. Другая особенность церкви - отверстия над центральными башнями южного и северного крыла церкви, которые служат для улучшения акустики.

Стены покрыты полотнами религиозного содержания, автором многих из них был силистерский художник Бедиг Бедросян.

Церковь находится на площади около 180 кв/м,  там же и небольшой домик священника и здание, где раньше располагалась армянская школа, а сейчас находтся Общественный центр. На территории есть и Мемориальный комплекс памяти жертв Геноцида армян, который спроектирован Дираном Апеляном.


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