В Арцахе выявлен один новый случай COVID-19

По состоянию на 24 августа в Республике Арцах выявлен один новый случай COVID-19.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает информационный штаб Арцаха, представляя данные Министерства здравоохранения страны.

Инфицированный - житель Степанакерта, контактировавший с больным из ранее установленного очага, он находился в изоляции.

По сей день COVID-19 был подтвержден у 271 человека, 249 из которых уже преодолели болезнь. Фактическое лечение получают 20 пациентов, всего изолировано 39 граждан.

Врачи оценивают состояние двух пациентов как тяжелое, 1 - как средней тяжести. В целях тестирования было проведено 140 заборов проб. Всего проведено 9 128 тестов.

В Арцахе не зафиксировано случаев смерти от COVID-19. Есть два случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Срок чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленного до 12 августа, продлен еще на 30 дней, с 22:00 12 августа до 22:00 11 сентября включительно.

Норайр Шогикян