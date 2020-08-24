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Соперником сборной Армении по шахматам в плей-офф онлайн олимпиады будет Греция

Соперником сборной Армении по шахматам в плей-офф онлайн олимпиады будет Греция

Известен следующий соперник сборной Армении по шахматам на онлайн-олимпиаде.

Как передает Арменпресс, сборная Армении в плей-офф встретится со сборной Греции, которая в подгруппе D заняла второе место, уступив сборной США.

Составы сборных Армении: в мужскую команде Левон Аронян, Габриэль Саркисян, запасные: Грант Мелкумян, Самвел Тер-Саакян. Тренер - Аршак Петросян. В женской команде Элина Даниелян и Лилит Мкртчян. Запасные: Мария Геворгян, Сусанна Габоян. Тренер - Завен Андриасян. В составе сборной до 20 лет Айк Мартиросян и Анна Саркисян. Запасные: Шант Саркисян, Мариам Аветисян. Тренер – Арташес Минасян.

Подготовила Варвара Айрапетян


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