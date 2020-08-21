Артак Давтян в Москве примет участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2020»

Председатель военно-промышленного комитета министерства высокотехнологической промышленности Республики Армения Артак Давтян отбудет в Москву для участия в международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Как сообщает Арменпресс, решение об этом подписал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Решение опубликовано на официальном сайте правительства.