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Артак Давтян в Москве примет участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2020»

Артак Давтян в Москве примет участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2020»

Председатель военно-промышленного комитета министерства высокотехнологической промышленности Республики Армения Артак Давтян отбудет в Москву для участия в международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Как сообщает Арменпресс, решение об этом подписал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Решение опубликовано на официальном сайте правительства.


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