Завод «Калашникова» готов передать ВС Армении первые 1000 автоматов 

Руководитель Военно-промышленного комитета Артак Давтян 21 августа посетил завод ЗАО «Нейтрон ГАМ» по сборке автомата Калашникова в Ереване.

Как сообщает Арменпресс, со времени визита премьер-министра Армении прошел всего месяц, уже первая партия - 1000 автоматов, завод готов передать в ВС.

«Отсюда автоматы будут отправлены на склад ВС, откуда, уже принято решение, эти автоматы будут переданы воинским частям для боевого дежурства или боевых задач.

Это результат, который мы видим. Весь процесс сбора находился под контролем Военно-промышленного комитета и соответствующих специалистов Вооруженных сил. Сегодня была заключительная часть первой партии, которая готова к отправке в наши Вооруженные силы», - сказал Давтян.

В ходе визита Давтяну были представлены все этапы сборки автоматов, особое внимание было уделено многоэтапному процессу контроля качества.

Автомат Калашникова АК-103 армянской сборки проходит усиленный контроль качества для исключения каких-либо дефектов. После каждого этапа сборки все детали тщательно проверяются, после чего только автомат переходит на следующий этап процесса.