Компания Ucom улучшила мобильную сеть

С 21 июля абоненты мобильной связи Ucom будут получать услуги в значительно более высоком качестве, чем 2-3 месяца назад.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе компании, в последние месяцы технический департамент компании Ucom пополнился высокопрофессиональными специалистами, многие из которых имеют крайне важный опыт и навыки работы в иностранных компаниях, в частности в сфере проектирования и обслуживания сложных сетей. Благодаря их усилиям налажено электроснабжение дата-центра компании, интегрированы 2 независимые системы UPS, полностью переоборудована система охлаждения дата-центра, что теперь позволит выиграть дополнительное время при осуществлении технических работ во время аварийных ситуаций.

«Был проведен тщательный анализ мобильной сети, выявлены слабые звенья в работе технологий 2G, 3G и 4G+, большая часть которых полностью откорректирована, а сам процесс модернизации и улучшения работы мобильной сети непрерывен. В результате этого наши абоненты воспользуются услугами в значительно улучшенном качестве», - отметил генеральный директор компании Ucom Ара Сергеевич Хачатрян.

Отмечается, что проводятся мероприятия по улучшению работы также фиксированной сети, о результатах которых вскоре сообщено.