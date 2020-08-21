Победные июльские бои доказали, что карабахский вопрос не имеет военного решения: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Совета безопасности 21 августа заявил, что июльские победные бои в приграничной зоне Тавуша доказали, что вопрос Нагорного Карабаха не имеет военного решения, и настало время, чтобы Азербайджан принял это.

“В ходе предыдущего заседания мы приняли новую стратегию национальной безопасности, и примечательно, что вскоре после этого была зафиксирована актуальность и жизнеспособность этого документа. После нашего предыдущего заседания произошли известные события -победные бои в Тавуше, и нужно констатировать следующее: мы все это время призывали руководство Азербайджана, что не надо говорить с Арменией с позиций силы, языком силы, это бесперспективная риторика. И, по сути, июльские победные бои доказали это и доказали, что карабахский вопрос не имеет военного решения. Думаю, пришло время, чтобы власти Азербайджана приняли это”, - сказал Никол Пашинян.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр отметил, что если бы карабахский вопрос имел военное решение, то народ Арцаха мог бы констатировать, что он давно решил этот вопрос.

“Очень важно признать, что позиция Армении в вопросе Карабаха как была, так и продолжает оставаться конструктивной, она заключается в том, что вопрос Арцаха должен быть урегулирован мирным переговорным путем. Позиция Республики Армения, по сути, всегда была такой, причем независимо от политического происхождения правительства и властей”, - отметил премьер-министр.

Никол Пашинян подчеркнул, что следующим фактором, зафиксированным в Стратегии национальной безопасности и очень быстро выразившимся, является деструктивная политика Турции в нашем регионе и в мире в целом.

“Думаю, дестабилизирующая и деструктивная деятельность Турции вызывает существенные беспокойства и опасения и на Ближнем Востоке, и в Евразийском регионе, и у наших партнеров в Европейском регионе. Это повестка дня, которая уже сформирована, и в этой повестке наши действия также должны стать предметом важнейших обсуждений в Совете безопасности, в правительстве, в Министерстве иностранных дел. Эти вопросы мы обсудим и на сегодняшнем заседании”, - представил Пашинян.

Премьер-министр отметил, что самая важная констатация, которую мы должны сделать, заключается в том, что Республика Армения в состоянии обеспечить свою безопасность.

“В то же время мы должны поставить перед собой задачу - повышать уровень управляемости безопасной среды каждую неделю, каждый месяц, каждый год. И Совет безопасности - это именно тот рабочий формат, в котором эти вопросы должны быть обсуждены и решены”, - отметил Пашинян.

В повестке заседания Совета безопасности ряд вопросов, касающихся сферы безопасности.