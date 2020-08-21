Ремонтируется часть здания Дома культуры Гавара
13:02, 21 Август, 2020
Уже две недели в городе Гавар в рамках программ субсидий, утвержденных правительством Республики Армения, идет ремонт части здания Дома культуры. Как сообщили «Арменпресс» в аппарате мэрии Гавара, проводится капитальный ремонт левого крыла здания, капитальный ремонт раздевалок и санузла.
В ходе капитального ремонта будет проведена и полная замена окон лицевой части здания.
Строительные работы осуществляет ООО “Кявар сервис”.
Стоимость работ составляет 31 млн 516 500 драмов.
45% или 14 млн 182 000 драмов выделило правительство, 55% или 17 млн 334 000 драмов -муниципалитет Гавара. Ремонтные работы завершатся в текущем году.
Хосров Хлгатян
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