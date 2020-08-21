Ремонтируется часть здания Дома культуры Гавара

Уже две недели в городе Гавар в рамках программ субсидий, утвержденных правительством Республики Армения, идет ремонт части здания Дома культуры. Как сообщили «Арменпресс» в аппарате мэрии Гавара, проводится капитальный ремонт левого крыла здания, капитальный ремонт раздевалок и санузла.

В ходе капитального ремонта будет проведена и полная замена окон лицевой части здания.

Строительные работы осуществляет ООО “Кявар сервис”.

Стоимость работ составляет 31 млн 516 500 драмов.

45% или 14 млн 182 000 драмов выделило правительство, 55% или 17 млн 334 000 драмов -муниципалитет Гавара. Ремонтные работы завершатся в текущем году.

Хосров Хлгатян