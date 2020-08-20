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Ансамбль песни и пляски ВС Армении примет участие в фестивале «Дружба без границ»

Ансамбль песни и пляски ВС Армении примет участие в фестивале «Дружба без границ»

В рамках мероприятий «Армейские международные игры-2020» с 20 августа по 6 сентября проходит фестиваль национальных культур «Дружба без границ».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, для участия в фестивале в Москву отбудет ансамбль песни и пляски ВС Армении.
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