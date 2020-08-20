Ансамбль песни и пляски ВС Армении примет участие в фестивале «Дружба без границ»

В рамках мероприятий «Армейские международные игры-2020» с 20 августа по 6 сентября проходит фестиваль национальных культур «Дружба без границ».

Как сообщили

Арменпресс

в пресс-службе МО Армении, для участия в фестивале в Москву отбудет ансамбль песни и пляски ВС Армении.