Стартует онлайн-олимпиады по шахматам: известны составы сборных Армении

Стартует групповой этап высшего дивизиона онлайн-олимпиады по шахматам.

Как сообщает Арменпресс», в высший дивизион входят 40 команд, которые разделены на 4 группы. Команды, занявшие первые места в группе, получат право играть в 1/4 финала, а команды, занявшие 2 и 3 места, проведут дополнительный матч для выхода в 1/4 финала.

Согласно жеребьевке, сборная Армении сыграет в группе C, где ее соперниками будут Россия, Англия, Болгария, Румыния, Марокко, Алжир, Египет, Хорватия и Турция.

Групповой этап состоится 21-23 августа.

Игры начнутся в 18:00 по ереванскому времени.

Состав сборных Армении:

Мужская сборная: Левон Аронян, Габриэль Саркисян. Запасные - Грант Мелкумян, Самвел Тер-Саакян. Тренер - Аршак Петросян.

Женская сборная: Элина Даниелян и Лилит Мкртчян. Запасные: Мария Геворгян, Сусанна Габоян. Тренер: Завен Андриасян.

Сборная до 20 лет: Айк Мартиросян и Анна Саркисян. Запасные: Шант Саркисян, Мариам Аветисян. Тренер: Арташес Минасян.