“Ереванский бестселлер”: “Голубая стрела” - самая востребованная: детская литература, июль 2020

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку детских художественных произведений, по данным продаж за июль.

Первую горизонталь занимает произведение Джанни Родари “Голубая стрела”. По итальянской легенде, каждый год, в праздник Богоявления Бефана ходит по домам и раздает детям подарки. В этой милой истории Джанни Родари старушка Бефана имеет маленький магазин игрушек. Из-за витрины игрушки, покорные своей “заводной” судьбе и воле своей капризной хозяйки, наблюдают за происходящим на заснеженной улице. Но в ночь Богоявления они оживают, садятся в волшебный поезд по имени “Голубая стрела” и решают сами себя подарить детям, которым родители не могут купить подарки. Пассажиры Голубой стрелы для маленьких читателей прекрасный пример любви, самопожертвования и солидарности.

На второй горизонтали - книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и Философский камень”. Лишившись родителей, Гарри Поттер живет в семье тети, где мальчика преследуют, унижают и содержат полуголодным. Однако, когда ему исполняется одиннадцать лет, его приглашают в невообразимую школу Хигвортс, где могут учиться только юноши и девушки, наделенные уникальными магическими способностями.

На третьей горизонтали - сказка Джанни Родари “Приключения Чиполино”. Произведение Родари - веселый мир образов, воплощенных во фруктах и овощах. В книжке даже имена действующих героев - луковичка Чиполино, томат синьор Помидор, принц Лимоне, говорят об их особом характере и поведении. Реальный и воображаемый миры объединяются, в результате рождается исключительно тонкий и меткий юмор, который, отнюдь не мешает автору говорить о самых серьезных вещах, например, о проблеме возможной солидарности между своими и чужими.

На четвертом месте - книга Фрэнсис Ходжсон Бёрнетта “Таинственный сад”. Родители десятилетней Мэри Леннокс погибают в Индии во время эпидемии холеры. Девочку увозят в Англию в Йоркшир и сдают под опеку мужа покойной тети. В йоркширском роскошном, но мрачном поместье есть множество закрытых дверей, таинственных запретных мест и секретов, которые Мэри должна раскрыть в силу своего беспокойного характера и девичьего любопытства.

На пятом месте - книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и узник Азкабана”. В течение двенадцати лет в тюрьме Азкабана содержался ужасный заключенный по имени Сириус Блэк. Его боятся все, даже маги. Блэк однажды одним лишь проклятием убил одновременно тринадцать человек. Многие думали, что он потомок лорда Волдемора. И теперь Сириусу Блэку удается обмануть даже охранников Азкабана и сбежать из его ненавистной камеры. Однако Блэк своей судьбою, каким-то образом, связан с Гарри.

На шестом месте опять Дж. К. Роулинг с книгой “Гарри Поттер и Комната Секретов”. На летних каникулах Гарри Поттер вновь находится в доме своих родственников, где с ним снова обращаются грубо и плохо. Вскоре Гарри возвращается в школу. На Хеллоуин в залах школы слышатся странные шепоты, что означает, что вновь открылась Комната тайн, построенная сотни лет назад, и спрятанный там Ужас, освобожден и угрожает уничтожить школьников, рожденных не в колдовских семьях.

На седьмом месте – “Остров сокровищ” Роберта Льюиса Стивенсона. Вместе с юным Джимом Хокинсом на “Испаньоле” вы можете смело отправиться на Остров Сокровищ. В надежде найти спрятанное золото капитана Флинта, Джим вместе с опытными моряками попадает в опасные приключения. Везде подстерегают опасности. Можно ли доверять экипажу? И что скрывает остров?

На восьмом месте - сборник Джанни Родари “Сказки по телефону”. В этой книге о всяких удивительных событиях и персонажах рассказывается так, словно это обычных вещи. О путешествиях бродяги Джованино в неизвестные миры, о невероятных приключениях мальчика с пальчика Аличе, о непревзойденных замках из мороженого и благоустроенных шоколадных дорогах. Джанни Родари говорит о самых серьезных проблемах реальной жизни, умело трансформируя их в невероятные вымышленные истории и переплетая своим легким и деликатным юмором.

На девятом месте - “Синяя лисица” Лилит Алтунян. Если вам придется побывать в лесу летом, то, когда наступит темнота, вы обязательно встретитесь с лисицей. Вы ее сразу узнаете. Ведь лисичка синяя. Она бродила по далеким лесам, мечтая найти свой синий лес. И однажды, когда уже наступила темнота … .

И на десятом месте книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и Кубок Огня”. Гарри Поттеру посчастливилось присутствовать на одном из самых интересных событий волшебного мира – матче Кубка мира по квидичу. Однако события, последовавшие за игрой, среди зрителей вызывают панику. В Министерстве магии начинается переполох. Вместе со своими друзьями Роном и Гермаеном Гарри возвращается в школу, где узнает, что после столетнего перерыва должна возобновиться битва тройки - состязание между школами магов. Гарри, как и другие ученики, собирается смотреть все три этапа поединка, однако события принимают неожиданный оборот. Гарри снова ожидают тяжелые испытания.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).