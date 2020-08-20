Армения и Бразилия имеют большой потенциал расширения отношений

Посол Республики Армения в Бразилии Арман Акопян в президентском дворце “Паласиу ду Планалту” вручил верительные грамоты президенту Бразилии Жаиру Болсонару. Об этом Арменпресс сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

После церемонии вручения верительных грамот состоялась беседа Армана Акопяна и Жаира Болсонару, на которой присутствовали также министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу, генеральный секретарь МИД Бразилии по международным отношениям Отавиу Бранделли, ряд высокопоставленных должностных лиц аппаратов МИД и президента.

Коснувшись двусторонних отношений, собеседники согласились, что есть значительный потенциал расширения отношений и подчеркнули важность его полноценной реализации. Президент Болсонару коснулся армянской общины Бразилии и отметил, что она может стать серьезным стимулом для дальнейшего сближения двух стран.

Посол Акопян сделал запись в Книге почетных гостей президентского дворца.