Министерство экономики для перерабатывающих организаций создает большие возможности

Министерство экономики Армении организовало рабочее совещание по конкурсу на компонент развития ценных бумаг второго этапа программы “Управление сельскохозяйственными ресурсами общин и конкурентоспособность”.

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами замминистра экономики Армении Арман Ходжоян отметил, что программа является прекрасной возможностью для перерабатывающих организаций.

“Наши перерабатывающие организации смогут переоснастить свои производственные возможности и внедрить международно признанные системы безопасности продуктов питания. В рамках программы победители в качестве гранта по принципу софинансирования 50% получат от 4 до 25 млн драмов. Тем самым они смогут увеличить объемы производства и повысить его качество”, - отметил Ходжоян.

В программе могут принять участие организации по переработке молока, фруктов и овощей, а также организации по производству растительных чаев, ягод, кормов для скота.

Подпрограммы, направленные на развитие ценных бумаг, осуществляются на всей территории Республики Армения.

Планируется, что как минимум 20 компаний будут признаны победителями и будут профинансированы в 2020 году.

Лилит Демурян