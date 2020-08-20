У них было больше атак: Давид Кампанья

Главный тренер чемпиона Армении последних двух лет “Арарат-Армении” Давид Кампанян игру первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, завершившуюся поражением “Арарат-Армении”, считает равной борьбой.

“Матч был равным для соперников. Мы играли против очень зрелой команды, у которой на краях были сильные футболисты. Мы не смогли использовать наши моменты. Во втором тайме мы также пытались контролировать игру, однако они атаковали больше”, - сказал Кампанья, отвечая после игры на онлайн-вопросы журналистов.

В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов “Арарат-Армения” в Ереване принял кипрскую “Омонию” и на дополнительном времени уступил с минимальным счетом. Чемпион Армении выбыл из дальнейшей борьбы Лиги чемпионов.

Подготовила Варвара Айрапетян