$ 2 млн, предоставленные АБР, Армения направит на приобретение медицинских принадлежностей

Правительство Армении одобрило предложение о подписании грантового соглашения между Республикой Армения и Азиатским банком развития “Программа реагирования на COVID-19”.

Как передает Арменпресс, на заседании 20 августа министр здравоохранения Арсен Торосян отметил, что сумма гранта составляет 2 млн долларов США.

“Сумма гранта составляет 2 млн долларов, на эту сумму планируется приобретение средств, направленных на борьбу с COVID-19. Это уже не первое содействие, оказываемое Азиатским банком развития нашей стране. Всестороннюю помощь мы получали и до этого”, - сказал Торосян.

Средства гранта Минздрав направит на приобретение соответствующих медицинских принадлежностей и устройств, необходимых для надлежащей организации медицинской помощи и обслуживания населения в борьбе с COVID-19.

В Армении по состоянию на 20 августа всего подтверждено 42 319 случаев COVID-19, 35 476 из которых выздоровели, зарегистрировано 836 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 5 756 пациентов. В общем счете проведено 190 560 тестов.

Правительство Армении решило продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 12 августа 2020 года еще на 30 дней, с 17:00 12 августа до 17:00 11 сентября 2020 года включительно.

Норайр Шогикян