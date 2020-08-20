Правительство Армении выделило 12,5 млн драмов на ремонт Ддмашенского моста

Правительство Армении приняло решение о перераспределении средств в госбюджете для выделения суммы, необходимой для ремонта моста в общине Ддмашен.

Как передает Арменпресс, проект решения на заседании правительства 20 августа представил министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян.

“Принятие решения правительства обусловлено тем, что вследствие частичного разрушения моста, находящегося на автодороге областного значения, движение по указанному мосту стало опасным. Учитывая, что неразрушенная часть также находится в аварийном состоянии, возникла необходимость в полном ремонте. Данный мост имеет жизненно важное значение для общины Ддмашен”, - представил Папикян.

Министр отметил, что на ремонт моста планируется выделить 12,5 млн драмов, которые образовались в результате сбережений областной администрации Гегаркуника.