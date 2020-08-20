В Арцахе подтверждено 7 новых случаев COVID-19

В Республике Арцах подтверждено 7 новых случаев COVID-19.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает информационный штаб Арцаха, представляя данные Министерства здравоохранения страны.

5 из зараженных лиц - из Степанакерта, это контакты очага, подтвержденного накануне. 2 случая выявлено в городе Мартакерт. Это члены семьи, вернувшейся из Армении.

По сей день, COVID-19 подтвержден у 268 человек, 248 из которых уже преодолели болезнь.

Фактическое лечение получают 18 пациентов, в изоляции находится 31 человек. Врачи состояние двух пациентов оценивают как тяжелое, двоих - как средней тяжести.

С целью тестирования проведено 149 заборов проб.

По сей день проведено 8 522 тестов.

В Арцахе не зафиксировано случаев смерти от COVID-19. Был один случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, но смерть наступила по другой причине.

Срок чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленного до 12 августа, продлен еще на 30 дней, с 22:00 12 августа до 22:00 11 сентября включительно.

Норайр Шогикян