Серж Саркисян Апрельскую войну назвал победной для армянской стороны

Третий президент Армении Серж Саркисян развязанную Азербайджаном Апрельскую войну 2016 года назвал победной для армянской стороны. Как передает Арменпресс, об этом Саркисян сказал на пресс-конференции 19 августа, прочитав свое вступительное слово, произнесенное на закрытом заседании следственной комиссии Национального собрания по обстоятельствам Апрельской войны.

“Если защищающаяся сторона с минимальными потерями разрушает намерения нападающего - это победа. Неудачи на поле боя не позволили Азербайджану поставить перед фактом обе армянские стороны и международное сообщество, и заставить вести переговоры с желаемого для них пункта и с их желаемой повесткой. Азербайджан потерпел поражение и на дипломатической арене”, - сказал Саркисян.

“Я уверен, что предотвратить войну или избежать ее было невозможно, поскольку Азербайджан не был готов ни к какому-либо приемлемому для нас компромиссному варианту. Сверхзадачей Азербайджана было изменение хода переговоров, они хотели доказать, что проблема может иметь военное решение. Азербайджан хотел нейтрализовать то обстоятельство, что Арцах является стороной конфликта. Азербайджану необходимо было изменить психологию своего народа и комплекс поражения своей армии, превратив их в победителей, а Армению представить проигравшей”, - отметил третий президент Армении.

Касаясь слухов о том, что в ходе Апрельской войны армянская сторона имела проблемы с вооружением, Саркисян отметил, что ничего подобного не было.

Мне больно слушать разговоры о солдатах, воюющих с лопатами, голодных и оставшихся без патронов, о военной технике, заправленной водой вместо дизтоплива.

Третий президент Армении отметил, что во время Апрельской войны можно было не согласиться с установлением режима прекращения огня, наказать Азербайджан и вернуться к предварительной расстановке сил, однако это могло привести к еще большим человеческим потерям.

“Можно было не соглашаться с установлением перемирия и полностью восстановить первоначальный расклад, но была вероятность и того, что у нас будут новые жертвы. Если бы мы попытались расширить зону безопасности с новыми территориями, это было бы авантюрой, и было бы чревато непредсказуемыми последствиями, вплоть до разжигания широкомасштабной войны. И как следствие, тысячи жертв, разрушенных городов и сел. Учитывая все это, я, как верховный главнокомандующий, опираясь на мнения соответствующих органов, принял решение согласиться на установление режима прекращения огня”, - отметил Саркисян.

Серж Саркисян, бывший президентом Армении в дни Апрельской войны 2016 года, добавил, что почти все звенья государства хотя и с некоторыми упущениями, но тем не менее, проявили себя в эти дни наилучшим образом.

Норайр Шогикян