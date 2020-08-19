ИОБПП приостановил производство томатной пасты

В результате мониторинга инспекторов Инспекционного органа по безопасности продуктов питания областного центра Арагацотна, проведенного в компании “Вилич Хауз” было выяснено, что в этой компании продукт “Томатная паста” производится с нарушением требований, установленных законодательством Армении, отсутствовали ярлыки и маркировка. При лабораторной экспертизе образцов пасты, было обнаружено, что они не соответствуют установленным требованиям.

Как сообщили Арменпресс в Инспекционном органе безопасности пищевых продуктов, производственная деятельность ООО “Вилич Хауз” была приостановлена. Невыполнение или ненадлежащее выполнение решения ИОБПП в установленный срок повлечет административную ответственность в установленном законом порядке.