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Корян и Карапетян сыграли в матче “Тамбов” - “Химки”

Корян и Карапетян сыграли в матче “Тамбов” - “Химки”

Два представителя национальной сборной Армении по футболу - Александр Карапетян и Аршак Корян приняли участие в очередной игре между клубами.

Как передает “Арменпресс”, в 3 туре первенства России по футболу “Тамбов” принимал у себя “Химки” и, хотя и с минимальным счетом, но достиг преимущества.

Александр Карапетян был в стартовом составе “Тамбова”, но был заменен на 41-й минуте, а Аршак Корян в составе “Химок” отыграл весь матч.

“Тамбов” - 10-й в турнирной таблице, а “Химки” на последнем - 16-м месте.

Подготовила Варвара Айрапетян


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