Корян и Карапетян сыграли в матче “Тамбов” - “Химки”
00:35, 19 Август, 2020
Два представителя национальной сборной Армении по футболу - Александр Карапетян и Аршак Корян приняли участие в очередной игре между клубами.
Как передает “Арменпресс”, в 3 туре первенства России по футболу “Тамбов” принимал у себя “Химки” и, хотя и с минимальным счетом, но достиг преимущества.
Александр Карапетян был в стартовом составе “Тамбова”, но был заменен на 41-й минуте, а Аршак Корян в составе “Химок” отыграл весь матч.
“Тамбов” - 10-й в турнирной таблице, а “Химки” на последнем - 16-м месте.
Подготовила Варвара Айрапетян
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